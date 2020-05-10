مصر | ضبط مخزن بداخله أكثر من ١٢ طن أرجل دجاج مجهول المصدر بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مخزن بداخله أكثر من ١٢ طن أرجل دجاج مجهول المصدر بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مخزن بداخله أكثر من 12 طن أرجل دجاج مجهولة المصدر>

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مخزن لتجميع وبيع أرجل الدجاج كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من أرجل الدجاج مجهولة المصدر وغير صالحة للhستهلاك تمهيدًا لتصديرها لإحدى الدول الأجنبية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على عدد (2) غرف تبريد يحويان (12،660 طن أرجل دجاج – كمية من مقطعات اللحوم) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للإستهلاك.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصديرها لإحدى الدول الأجنبية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وإستغلال السلع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كشف غموض سرقة مليون جنيه من أموال المعاشات في المنيا



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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة سرقة مليون ومائتى ألف جنيه من داخل أحد مكاتب التأمينات الإجتماعية بالمنيا.

تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا من (مسئولى أحد مكاتب التأمينات الإجتماعية) بإكتشاف سرقة مبلغ مالى قدره (مليون ومائتى ألف جنيه) من داخل الخزينة بغرفة المكتب.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالمديرية، توصلت جهوده إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة (محصل بذات مكتب التأمينات.. مقيم بدائرة مركز مغاغة)، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة، ونظرًا لعلمه بوجود مبالغ كبيرة بخزينة المكتب خلال فترة صرف المعاشات، ودرايته بمداخل ومخارج المكتب، قام بالإعداد والتجهيز والتخطيط لإرتكاب واقعة السرقة.

فقام بإستئجار (عاملان) وإيهامهما بأنه سوف يقوم بتركيب وصلات صرف صحى بجوار العقار محل الواقعة، وقام بالحفر ونقب الحائط المؤدى لداخل المكتب الموضوع به الخزينة، وذلك للتمويه حتى لا ينكشف أمره، وإنصرفوا من المكان، ثم عاد بمفرده وأتم مخططه بسرقة المبلغ المالى من الخزينة مستخدمًا مفتاح مصطنع أعده مسبقًا لكونه أحد مسئولى الخزينة السابقين.

تم بإرشاده ضبط مبلغ (مليون و95 ألف جنيه)، وكذا طبنجة عيار 9مم "بدون ترخيص" والأدوات المستخدمة فى الحفر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.