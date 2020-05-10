مصر | الداخلية تكشف حقيقة فيديو ضبط شخص بدون سند قانوني

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى زعم قيام مباحث باب الشعرية بضبط أحد الأشخاص بدون سند قانونى.

كانت رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بعنوان (مباحث باب الشعرية نموذج غير مشرف لوزارة الداخلية) يتضمن الإدعاء بقيام قوة من مباحث القسم بضبط أحد الأشخاص بدون سند قانونى.

حيث تبين أن الشخص المضبوط (عاطل، ومقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى 6 قضايا متنوعة) وأنه بتاريخ 25/3/2020 وردت معلومات لوحدة مباحث القسم مفادها مزاولة المتهم نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بمسكنه، وضُبط بحوزته ( 20 جرام من مخدر الفودو).

وأثناء الضبط تجمع عدد من معارفه فى محاولة للتعدى على القوات وتسهيل هروب المتهم إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف وإصطحابه للقسم لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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