مصر | الداخلية تكشف حقيقة فيديو ضبط شخص بدون سند قانوني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية تكشف حقيقة فيديو ضبط شخص بدون سند قانوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى زعم قيام مباحث باب الشعرية بضبط أحد الأشخاص بدون سند قانونى.
كانت رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بعنوان (مباحث باب الشعرية نموذج غير مشرف لوزارة الداخلية) يتضمن الإدعاء بقيام قوة من مباحث القسم بضبط أحد الأشخاص بدون سند قانونى.
حيث تبين أن الشخص المضبوط (عاطل، ومقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى 6 قضايا متنوعة) وأنه بتاريخ 25/3/2020 وردت معلومات لوحدة مباحث القسم مفادها مزاولة المتهم نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بمسكنه، وضُبط بحوزته ( 20 جرام من مخدر الفودو).
وأثناء الضبط تجمع عدد من معارفه فى محاولة للتعدى على القوات وتسهيل هروب المتهم إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف وإصطحابه للقسم لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ضبط شقيقين بتهمة النصب على المواطنين فى سوهاج
ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط شقيقين بسوهاج لقيامهما بالنصب على بعض المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى.
فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من بعض المواطنين (مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام شخصين بالنصب والإحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم.
وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام شخصين (مالك مستودع أسمنت وحديد تسليح، وشقيقه مدرس - مقيمان بدائرة مركز أخميم بسوهاج) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (إثنان مليون ومائتان خمسة وعشرون ألف جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3% من قيمة رأس المال، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون.. وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.