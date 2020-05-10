أخبار مصر | مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن جائحة كورونا لم تؤثر على مستوى معدلات الوفاة على المستوى القومى فى مصر.
وأوضح مركز المعلومات فى إنفوجراف اليوم الأحد، أن عدد حالات الوفاة فى مصر بصفة عامة بلغ ٤٢،١ ألف فى أبريل الماضى مقارنة بـ ٤٣،٣ ألف حالة وفاة خلال نفس الشهر من العام الماضى، وهو ما يعنى انخفاض معدلات أبريل ٢٠٢٠ بنسبة ٢،٨% عن أبريل ٢٠١٩ وهو كان ينفى ارتفاع معدلات الوفاة بسبب فيروس كورونا.
وقال مركز المعلومات: إنه رغم ارتفاع معدلات الإصابة فى مصر خلال الفترة الأخيرة إلا أن عدد حالات الوفاة لا تزال فى الحدود الآمنة.
وذكر التقرير أن محافظة القاهرة رغم ارتفاع معدلات الإصابة بها إلا أن معدلات الوفاة قد انخفضت بنسبة ٧،٣% خلال أبريل الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، كما لم تشهد معدلات الوفيات فى المحافظات تغييرا ملحوظا.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.
وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.