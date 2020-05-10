أخبار مصر | مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن جائحة كورونا لم تؤثر على مستوى معدلات الوفاة على المستوى القومى فى مصر.

وأوضح مركز المعلومات فى إنفوجراف اليوم الأحد، أن عدد حالات الوفاة فى مصر بصفة عامة بلغ ٤٢،١ ألف فى أبريل الماضى مقارنة بـ ٤٣،٣ ألف حالة وفاة خلال نفس الشهر من العام الماضى، وهو ما يعنى انخفاض معدلات أبريل ٢٠٢٠ بنسبة ٢،٨%؜ عن أبريل ٢٠١٩ وهو كان ينفى ارتفاع معدلات الوفاة بسبب فيروس كورونا.

وقال مركز المعلومات: إنه رغم ارتفاع معدلات الإصابة فى مصر خلال الفترة الأخيرة إلا أن عدد حالات الوفاة لا تزال فى الحدود الآمنة.