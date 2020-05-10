أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتلقي مبالغ ماليه تتعدى 120 مليون جنيه العام الماضي 2018/2019 وتصل الى 200 مليون جنيه للعام 2019/2020 لإداره التطوير والبحوث وذلك بنسبه 0،5% من دخل شركات المحمول وذلك دون ان تظهر ذلك في الموازنة أو يتم الرقابة عليها حيث تبين ذلك أثناء مناقشات الموازنة العامة للدولة.

ووجهت فراج في طلبها، اليوم الأحد، حفاظًا علي المال العام عدد من الأسئلة، عن كيفيه صرف هذه المخصصات المالية دون رد، وما هي ضمانه عدم اساءه استغلال هذا المخصص المالي ؟ وما هي المشاريع التي يتم تموليها وكيفيه اطلاق هذه المشاريع وهل يتم الاعلان بشفافية لجميع الباحثين ام يستفيد فقط بعض الاشخاص في شبهات فاسد واضح ؟ وما هي قائمه الباحثين العاملين في تلك المشاريع وما علاقتهم بمسئولي الجهاز وموظفيهم وهل يقوم بعض من موظفي الجهاز بالمشاركة في تلك الابحاث في مقابل تلقى اموال ماليه؟ وما هي مواضيع المشاريع التي يجرى العمل بها ؟ وما هي علاقه شركات المحمول بالعاملين في اداره البحث وهل تتدخل الشركات في مواضيع المشاريع او تتعامل مع الباحثين؟.

وأضافت عضو مجلس النواب: هل هناك أي مشروع قام على دراسة المخاطر الصحية الناتجة من اشعاعات المحمول ؟ ام كانت المشاريع لخدمه اغراض معينه، الأمر الذى يؤكد أن هناك إهدار مال عام.