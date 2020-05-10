أخبار مصر | نقيب الفلاحين: لا كرامة للقطن المصري في بلده

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب الفلاحين: لا كرامة للقطن المصري في بلده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد النقيب العام للفلاحين الزراعيين، محمد عبدالستار، أنه على الرغم من خطة الدولة لإعادة القطن المصرى لعرشه العالمى ووضع إستراتيجية لتنفيذها، وعقد العديد من الاجتماعات الحكومية لمناقشة ذلك الأمر، إلا أن الواقع الفعلى يشير إلى أن الذهب الأبيض يعيش أزمة حقيقية، حيث يعانى الفلاحون من مشكلة تسويق الإنتاج وخفض الأسعار النهائية مقارنة بأسعار الضمان.
وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن محصول القطن لا كرامة له في بلده، مثلما قال وزير الزراعة السابق، وتجربة زراعته أصبحت تجربة مريرة، خاصة أن جميع الشركات الخاصة بالتسويق خذلتنا، وكانت تستهدف تحقيق المصلحة الخاصة بدلًا من المصلحة الوطنية.
وكشف عن أسباب الامتناع عن زراعة القطن؛ حيثُ أن تراجع أسعاره بشكل سنوي ومواجهة مشكلات عدّة في تسويق المحصول، ورفض الشركات تسلمه، بجانب رخص أسعار استيراده، وهو ما يجعل الشركات تتجه للقطن المستورد، ويجعل الفلاحين يتجهون لزراعة المحاصيل الاستهلاكية وعلى رأسها الأرز.
وأوضح نقيب الفلاحين الزراعيين، أن إنقاذ محصول القطن المصرى، يتلخص في عدة نقاط أهمها منع تصدير القطن طويلة التيلة واستغلاله وتصنيعه في مصانع الغزل المصرية بعد تجديدها وصيانة معداتها، إضافة إلى زراعة جانبى طريق العلمين الصحراوى الجديد بمساحة 2 كيلو يمينًا ويسارًا بمحصول القطن قصير التيلة، تنتج 20 مليون قنطار سنويًا.
إقرأ أيضًا.. أخر احصائيات كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.
وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.