أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن برنامج رامز جلال: يدعو للماسونية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن برنامج رامز جلال: يدعو للماسونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام ووزير الثقافة، بشأن إستمرار بث برنامج "رامز مجنون رسمي" رغم الشكاوى المقدمة ضده لما يتضمنه البرنامج من سلوكيات وأفكار تتعارض مع الأمن القومى المصرى، مؤكدا أن ذلك البرنامج يكشف عن قصور وخلل في المنظومة الإعلامية المنوط بها حماية قيم وتقاليد المجتمع.

وقال بسيونى في طلب الإحاطة، اليوم الأحد، إن البرنامج يتضمن أفكار تتعارض مع ما نص عليه الدستور بشأن حرية الفكر والإبداع بشرط الأ يخل ذلك بالأمن القومى المصرى والنظام العام الذى يشمل في مفهومه الأمن العام للمجتمع والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة، مشيرا إلي أن ذلك البرنامج لايندرج تحت حرية الفكر والإبداع التي كفلها الدستور، وإنما يتضمن أفكار وسلوكيات تهدم قيم المجتمع وتروج لأفكار الماسونية وتحرض على التشبه بجماعة عبدة الشيطان التي لفظها المجتمع من قبل.

وأوضح أن البرنامج تضمن أفكار تؤذى المشاهدين وتترك آثارا نفسية سلبية في نفوسهم، بسبب ما يمارسه مقدم البرنامج مع الضيوف من إيذاءات نفسية وتغذيب وامتهان لكرامتهم وسلوكيات السادية، الأمر الذى يهدد المجتمع ولاسيما الشباب الذين قد يفكروا في تقليد مثل تلك السلوكيات، وهو ما حذر منه الأطباء النفسيين.