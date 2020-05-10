أخبار مصر | برلماني: السيسي يضرب المثل والقدوة في متابعة المشروعات والاطمئنان على المواطنين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: السيسي يضرب المثل والقدوة في متابعة المشروعات والاطمئنان على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالجولة التفقدية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لبعض المشروعات القومية بالقاهرة، مؤكدًا أن الرئيس السيسى دائمًا يضرب المثل والقدوة فى متابعة المشروعات والاطمئنان على المواطنين.

ووجه "أباظة" في بيان له، اليوم الأحد، تحية قلبية للرئيس السيسى لحرصه على متابعة العمل داخل منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة والذي يهدف إلي استعادة الوجه الحضارى للمنطقة وتحويلها إلي مقصد سياحي متطور والارتقاء بمستواها المعماري والخدمي إضافة إلي تفقد الرئيس شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور.

كما وجه عضو مجلس النواب، التحية والتقدير إلي الرئيس السيسى لحرصه أثناء التفقد على الالتقاء مع عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء الجولة حيث حرص الرئيس السيسى علي تحيتهم والحديث معهم.

وكان قد أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، جولة تفقدية لبعض المشروعات القومية بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجولة شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة والذي يهدف إلي استعادة الوجه الحضارى للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحى متطور والارتقاء بمستواها المعمارى والخدمى.

كما تفقد الرئيس شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور.

وتفقد الرئيس أيضا مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب، وتحدث الرئيس مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات بشأن ضرورة التشديد علي تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء.

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