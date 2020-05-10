أخبار مصر | برلماني: السيسي يضرب المثل والقدوة في متابعة المشروعات والاطمئنان على المواطنين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: السيسي يضرب المثل والقدوة في متابعة المشروعات والاطمئنان على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالجولة التفقدية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لبعض المشروعات القومية بالقاهرة، مؤكدًا أن الرئيس السيسى دائمًا يضرب المثل والقدوة فى متابعة المشروعات والاطمئنان على المواطنين.
ووجه "أباظة" في بيان له، اليوم الأحد، تحية قلبية للرئيس السيسى لحرصه على متابعة العمل داخل منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة والذي يهدف إلي استعادة الوجه الحضارى للمنطقة وتحويلها إلي مقصد سياحي متطور والارتقاء بمستواها المعماري والخدمي إضافة إلي تفقد الرئيس شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور.
كما وجه عضو مجلس النواب، التحية والتقدير إلي الرئيس السيسى لحرصه أثناء التفقد على الالتقاء مع عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء الجولة حيث حرص الرئيس السيسى علي تحيتهم والحديث معهم.
وكان قد أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، جولة تفقدية لبعض المشروعات القومية بالقاهرة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجولة شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة والذي يهدف إلي استعادة الوجه الحضارى للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحى متطور والارتقاء بمستواها المعمارى والخدمى.
كما تفقد الرئيس شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور.
وتفقد الرئيس أيضا مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب، وتحدث الرئيس مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات بشأن ضرورة التشديد علي تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.
وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.