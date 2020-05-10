أخبار مصر | مستشار الرئيس للصحة: لدينا مستشفيات العزل لم تستخدم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مستشار الرئيس للصحة: لدينا مستشفيات العزل لم تستخدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن مستشفيات العزل لم تمتلئ وهناك مستشفيات لم يتم استخدامها، ولدينا في مصر عدد كبير من مستشفيات الصدر موزعة بمحافظات الجمهورية، وسيكون جزء منها مؤهلًا لهذا وسنزيدها بإمكانيات أخرى، وليس معنى تأهيلها أن مستشفيات العزل امتلأت.

وأكد الدكتور تاج الدين، أنه سيجرى تخصيص جزء من هذه المستشفيات لمرضى كورونا وستعود مستشفيات العزل للقيام بدورها بعد انتهاء الأزمة ليس الـ"بى سى آر" هو الاختبار الوحيد الذى يجرى لكورونا هناك اختبار سريع واختبار بى سى آر وتخطينا 100 ألف اختبار وليس كل المشتبه بهم يجرى لهم بى سى آر، ونحن أجرينا نحو مليون اختبار ولكنها ليست بى سى آر أو اختبار سريع فقط ولكن تحاليل أخرى.

وتابع: طالما أن الأعداد تتزايد يعنى أن هناك زيادة حقيقية متوقعة والناس بدأت تكشف بشكل أكبر ووزارة الصحة بدأت بمتابعة المخالطين، وكلما تحسنت وسيلة الاكتشاف هذا يعنى أننا على الطريق الصحيح ونتوقع هذه الزياة وعندما نصل إلى عدد ثابت خلال عدة أيام سوف تبدأ الأعداد تقل وسنعرف أننا تخطينا ذروة الأزمة نحن في مرحلة التتبع وأكثر الحالات في محافظة القاهرة وتليها الإسكندرية ونتمنى أن تختفى حالات التكدس والزحام.

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وأضاف الدكتور عوض تاج الدين، أنه لا يوجد حتى الآن تطعيم ضد كورونا وكل ما يحدث مجرد تجارب منها ما كانت يتم العمل عليه من قبل، وهذه الأدوية قد تساعد في تسريع شفاء المريض أو تقليل مدة تواجده في المستشفى وأى دواء يعلن عنه مصر تطلب أن تسهم في تجاربه.

وقال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: لدينا عدد كافٍ من أجهزة التنفس الصناعي خاصة أن هناك حالات مرضية أخرى غير المصابة بفيروس كورونا تحتاج إلى هذه الأجهزة، مؤكدا أن مهمة العزل خاصة للحالات التي لا تعاني من أعراض هو عدم نقل الفيروس إلى غيرهم من الذين قد يظهر عليهم أعراض وتتدهور صحتهم باستمرار خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف أن هناك نظاما وبروتوكولا للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا وهناك أبحاث أخرى تجرى للمرضى للوصول إلى تشخيص الحالة ويتم عمل أشعة للمرضى لمعرفة إذا كان لديه التهاب رئوى من عدمه ويتم ذلك على أسس علمية دقيقة، ويتم تتبع الحالة والوصول لجميع المخالطين بها.

وأشار إلى أنه يتم فحص نحو مليون حالة خالطوا المصابين بفيروس كورونا، وأكثر الإصابات في مصر هى القاهرة الإسكندرية، والتكدس والعدد الكبير للمواطنين هو السبب في ارتفاع الإصابات بهذه المحافظات، مطالبا المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب زيادة أعداد المصابين خلال الفترة القادمة.