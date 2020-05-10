أخبار مصر | "حساسين" : "الارهابية" وراء الحملة المسعورة ضد مصر بعد نجاحها في إدارة ملف العالقين باحترافية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "حساسين" : "الارهابية" وراء الحملة المسعورة ضد مصر بعد نجاحها في إدارة ملف العالقين باحترافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، التحية والتقدير لوزير الإعلام اسامة هيكل على تصريحاته التى علق فيها على عمليات إجلاء المصريين العالقين فى دولة الكويت وغيرها وشكاوى العائدين من عدم وجود أماكن الحجر فى المدن الجامعية حتى الآن وقوله بالنص: "هناك فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعى وهو مصنوع ومصروف عليه كتير عشان يطلع الشكل بالمنظر ده".

واتهم " حساسين " في بيان له اصدره، اليوم الأحد، جماعة الإخوان الإرهابية بأنها وراء مثل هذه الاكاذيب والحملة المسعورة ضد مصر بعد نجاحها فى إدارة ملف مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا باحترافية بما فيها ملف عودة المصريين العالقين بمختلف دول العالم، مشيدا بتأكيد وزير الاعلام اسامة هيكل بأن المدن الجامعية تم إعدادها بأعلى مستوى بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة التضامن الاجتماعى لتوفير الإعاشة وهو ما يتنافى مع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، مشيرًا إلى أن تداول الفيديو بهذا الشكل الكبير والانتشار يعكس أنه صرف عليه أموال كثيرة لتسويقه.

وتساءل عضو مجلس النواب، "معقولة فى أزمة زى دى لسه فيه ناس بتستغلها بهذا الشكل؟" إضافة إلى تأكيده أيضا أن مستوى المدن الجامعية ممتاز ويجرى تخيير العائدين بحسب المقدرة المالية، منهم من يتوجه للفنادق ومن لا يستطيع يقيم فى المدن الجامعية، مشيرًا أن أزمة كورونا أسهمت بشكل كبير فى تطوير المدن الجامعية التى لم تشهد أى تطويرعلى مدار عشر سنوات، كاشفا أنه تم إجلاء نحو 3000 حتى الآن ونحن مستمرون فى عملية الإجلاء ولدينا توجيه بأن تنتهى عمليات الإجلاء قبل العيد ويكون كل المصريين معانا ووسطنا.

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وكان قد أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، عن بدء تسيير 32 رحلة جوية لعودة المصريين المخالفين للإقامة والعالقين بدولة الكويت، بداية من يوم الأربعاء الماضي بواقع رحلتين يوميًا.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن إجمالي المصريين العالقين في الكويت والمتواجدين بمعسكرات الإيواء يبلغ عددهم حوالي 5600 مصري، مؤكدًا أن هناك خطة وضعتها الحكومة المصرية لاستيعاب الأعداد القادمة على متن تلك الرحلات بأماكن الحجر الإلزامي.

وأوضح سعد، أنه تم تجهيز عدد 7 مدن جامعية بعدد من المحافظات وسيتم توزيع المصريين العائدين من الكويت بها لمدة 14 يوم وتجهيز فرق طبية لمرافقتهم خلال فترة الحجر الإلزامي.