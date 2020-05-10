أخبار مصر | نائب: وزير الأوقاف وضع روشتة للقضاء على فكر الإرهابية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نائب: وزير الأوقاف وضع روشتة للقضاء على فكر الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، بتصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التي أكد فيها على ضرورة التصدي بكافة السبل لمحاولات الجماعات الإرهابية والوسائل والأسلحة التي يستخدمونها في مواجهة الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وناشد "الشريف" في بيان له اصدره، اليوم الأحد، الرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية إعطاء أكبر إهتمام بهذه التصريحات من وزير الاوقاف، مشيدا بتأكيد الدكتور محمد مختار جمعة بأن الوزارة بدأت في استخدام فن كتابة "البوست" الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على ادعاءات وكذب وبهتان هذه الجماعات بذات الطرق والوسائل التي تقوم بها حيث تستخدم أحد أساليب فنون التعبير العصرية والتي لا يعني إساءة بعض المغرضين والمنحرفين استخدامه الإساءة إلى الفن نفسه فهو كسائر فنون التعبير التي يمكن أن تكون حمالة للخير أو للشر ولا يمكن أن تكون كثرة استخدام أهل الشر لها مدعاة للنفور منها وترك الساحة خلوا لهم بل على العكس من ذلك.

وأعلن الشريف تأييده التام والمطلق لتأكيد وزير الاوقاف بأن واجبنا أن نضيق على الخونة والمجرمين أنفاسهم أينما وجدوا وأن نحاصرهم حيثما كانوا بأسلحة من جنس أسلحتهم وأكثر فتكا منها لأننا نتسلح بسلاح الحق والعدل والوطنية والشرف والشهامة والنبل والقيم ومكارم الأخلاق نبني ولا نهدم ويوم أن نضطر إلى الهدم فإنما نهدم قلاع وحصون أهل الشر والغدر فوق رؤوسهم بكل أمانة ووطنية وشرف لا نألوا على شيء إلا مصلحة ديننا ووطننا ولا عزاء للخونة ولا العملاء ولا الجبناء، فلا قرت أعين الجبناء.

وطالب عضو مجلس النواب، من الـ 100 مليون مصري إعطاء أكبر اهتمام لهذه التصريحات الواضحة والحاسمة من العالم الجليل فليسوف التجديد الدكتور محمد مختار جمعة، مشيرًا أننا أمام جماعة ارهابية لادين لها ولا وطن لها وليس لها أي لغة سوى لغة الارهاب والإجرام وسفك دماء الابرياء، معتبرًا هذه التصريحات بمثابة روشته شاملة تكفل القضاء نهائيا على فكر جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.