أخبار مصر | البنك التجاري الدولي يساهم بـ7 ملايين دولار لإتاحة اختبارات كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البنك التجاري الدولي يساهم بـ7 ملايين دولار لإتاحة اختبارات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خطابًا من هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أعلن خلاله مساهمة البنك بمبلغ يصل إلى 7 ملايين دولار أمريكي، وجهت لإتاحة اختبارات فيروس كورونا المستجد، ودعم الإحتياجات الفورية للأسر التي تأثرت مصادر دخلها خلال الأزمة، والمساهمة في الصندوق الوطني للطوارئ والأزمات، وأضاف أن البنك تبرع أيضًا بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي، لدعم صندوق الاستجابة التابع للاتحاد الأفريقي، ضد فيروس كوفيد 19.
وأعرب عز العرب خلال الخطاب عن تقديره وفخره كمواطن مصري بكافة المساعي والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أننا نحتاج جميعًا اليوم\ أكثر من أي وقت مضى للتكاتف مع شعوب القارة الأفريقية في مواجهة عدونا المشترك COVID-19.
وأكد أن البنك التجاري الدولي يسعى لتعميق العلاقات مع الدول الأفريقية تماشيًا مع اتجاه الحكومة المصرية، لافتًا في هذا الصدد إلى افتتاح البنك لمكتب تمثيلي في إثيوبيا، واستحواذه على بنك كيني، ويلتزم باتخاذ موقف جاد ومسئول لمساندة إخوتنا بالقارة والتعبير عن هذا الالتزام على مستوى قاري.
من جانبه ثمن رئيس الوزراء مساهمات البنك الإيجابية التي لم تتوقف عن تلبية الاحتياجات الوطنية، بل امتدت آثارها إلى دعم متطلبات شعوب القارة الأفريقية، فالخطر الوبائي الذي نواجهه يفرض ظلاله على العالم بأسره، وعلى كافة البلدان التكاتف لمواجهة هذا الخطر.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.
وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.