أخبار مصر | وزارة الطيران المدني: تسير رحلتين إلى لندن والكويتي لعودة المصريين العالقين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الطيران المدني: تسير رحلتين إلى لندن والكويتي لعودة المصريين العالقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيرت وزارة الطيران المدني، رحلتين إلى لندن والكويت، وذلك صباح اليوم الأحد؛ وذلك لعودة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

كما أعلنت عن وصول رحلة واشنطن إلى مطار مرسى علم اليوم الساعة الثامنة صباحًا، ويكون عدد الركاب 290 فردًا.

ومن المقرر أن يتم نقل جميع الركاب القادمين على رحلات الطيران إلى العزل الصحى المخصص من الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يومًا المقررة من قبل وزارة الصحة والسكان وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية للتأكد من خلو العائدين من خارج البلاد من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الطيران المدني، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

