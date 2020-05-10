أخبار مصر | اليوم.. ياسر الشرقاوي إماما لصلاة التراويح بجامع عمرو بن العاص

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. ياسر الشرقاوي إماما لصلاة التراويح بجامع عمرو بن العاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل إذاعة القرآن الكريم بث صلاة التراويح من جامع (عمرو بن العاص) اليوم حيث يؤم صلاة العشاء الشيخ السيد محمد عبد القادر علي أحد أئمة المسجد، ويؤم صلاة التراويح القارئ الإذاعي الشيخ ياسر الشرقاوي وبنفس ضوابط بثها أمس السبت.

وقدمت وزارة الأوقاف اعتذارها للإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبال أحد غير فريق عمل البث الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم وفق الكشف الوارد إلينا منها، مع عدم السماح لأي مرافق لأي من فريق العمل الوارد أسماؤهم بالكشف من دخول المسجد، حفاظًا على الجميع.

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