أخبار مصر | الأرصاد: طقس اليوم معتدل على القاهرة والوجه البحري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد: طقس اليوم معتدل على القاهرة والوجه البحري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد خبراء الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأحد معتدل علي القاهرة والوجه البحري وتشهد السواحل الشمالية طقسا غائما ولطيفا، والرياح معتدلة.
كما تنبأ الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقسا مشمسا مائلا للحرارة وشبورة صباحا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقسا مائلا للحرارة مشمسا والرياح معتدلة.
تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد ليلا، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجات، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.
وشهد أمس السبت، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث توقعت هيئة الأرصاد شبورة صباحا وطقس غائم جزئى معتدل على القاهرة والوجه البحرى، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس غائم وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح تنشط غربا.
كما شهد شمال الصعيد طقس مشمس مائل للحرارة وشبورة صباحا، فيما شهد جنوب الصعيد طقس حار مشمس والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.
وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.