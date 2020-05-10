أخبار مصر | مساعد وزير السياحة والآثار يتفقد متحف كفر الشيخ تمهيدا لافتتاحه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مساعد وزير السياحة والآثار يتفقد متحف كفر الشيخ تمهيدا لافتتاحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية مستجدات أعمال إنشاء متحف كفر الشيخ تمهيدًا لافتتاحه.

شهد الجولة الدكتور أحمد عبيد مساعد الوزيـر لشئون قطاع مكتب الوزير، والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للانتهاء من مختلف مشروعاتها المقرر افتتاحها قريبًا بعد مرور أزمة فيروس كورنا المستجد.

وبدأت الزيارة بالمرور على الموقع العام المحيط بالمتحف ومتابعة تنفيذ الأعمال من رفع كفاءة الشوارع المحيطة وإظهار المدخل الرئيسي للمتحف.

إضافة إلى أعمال تنسيق الموقع داخل المتحف ومراجعة تقدم الأعمال ومتابعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية والمعمارية به تمهيدا لأفتتاحه قريبا.

ووجه سمير، بضرورة إنهاء الأعمال بشكل أسرع مع الحفاظ على ضمان الجودة وكذلك الانتهاء من أعمال الإضاءة واللمسات الأخيرة للتشطيبات الداخلية على الوجه المطلوب وفي الأوقات المحددة وأكد على ضرورة الانتهاء من التجارب على نظام الانذار ضد الحرائق.

ومن ناحيته أشار عبيد إلى ضرورة الانتهاء من أعمال تجهيز وفرش القاعات، وطرح عن بعض الأفكار الخاصة عن استخدامات الفراغات لتلائم وتتماشي مع القيمة الجمالية وأهمية المتحف على المستوى الأقليمي.

فيما أكد عثمان، على وضع مسار للزيارة يناسب أعمال العرض المتحفي وسيناريو العرض للقطع الأثرية وطرق تثبيتها.

وعلى هامش الجولة التقى الوفد بمحافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين حيث تم مناقشة خطة سير العمل بالمشروع.

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وقدم نور الدين مقترحًا باستغلال بعض المناطق من خلال التعاون بين جهاز التنسيق الحضاري وكلية التربية النوعية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.