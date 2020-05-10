شكرا لقرائتكم خبر عن هنا مدرسة الممرضة الشهيدة عطيات عربود.. البحيرة تكرّم ضحية كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إطلاق اسم الشهيدة عطيات محمد عربود، على مدرسة زاوية غزال للتمريض بدمنهور تكريمًا لها وتخليدًا لتضحيتها أثناء أداء واجبها وعملها بكل إخلاص.

ونعى «المحافظ» شهيدة الطاقم الطبى بمستشفى الصدر عطيات محمد عربود، مشرفة التمريض بالمستشفى، والتى أصيبت بالفيروس أثناء تأدية واجبها بكل أمانة وشجاعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى بالمستشفى بكل تفانى وجد لتضرب مع زملائها من جيش مصر الأبيض أروع الأمثلة كخط دفاع أول للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وقال المحافظ في بيان صادر عن المركز الإعلامى للمحافظة إنه «يتقدم باسمه وباسم مواطنى المحافظة بخالص العزاء لأسرة الشهيدة وذويها وللدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، ولجميع العاملين بالصحة الذين يعملون على مدار الساعة، ويتفانون في تقديم كل الجهد والطاقة لحماية وخدمة ورعاية كل مواطن حرصًا منهم على سلامتهم وتوفير بيئة صحية آمنة لهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان».