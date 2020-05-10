شكرا لقرائتكم خبر عن «كانت مستحيلة».. «عزل العجمي» تجري ولادة قيصرية لأم مصابة بـ«كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني على التوالي، أجرى الفريق الطبى في مستشفى العجمي النموذجي في الإسكندرية «مستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد» «كوفيد 19»، الأحد، ثاني ولادة قيصرية لإحدى المصابات بالفيروس المحجوزة للعلاج منذ فترة، واستقبال ثاني مولود منذ تحويل المستشفى إلى عزل في 6 مارس الماضي.

ووضعت سيدة مصابة بفيروس كورونا مولودها وسط حفاوة كبيرة من أفراد الطاقم الطبي والتمريضي في المستشفى، حيث تعد الولادة الثانية في المستشفى بعد استقبال أول مولود، أمس السبت، منذ 63 يومًا.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام المستشفى، إن الفريق الطبي أثبت قدرته على تخطى الصعاب والعمل تحت ضغط، حيث أجرى عملية ولادة قيصرية صعبة جدًا وتصنف بالمستحيلة إلا أن الفريق الطبى نجح في إجرائها والإبقاء على الأم والمولود بصحة جيدة، حيث تم وضع المولود في الحضانة بالمستشفى.

وأشارت إلى أن الفريق الطبى مكون من الدكتور محمد سعيد، والدكتور محمد أمين، والدكتور أحمد مصطفى، أخصائي العناية المركزة، واستشاري التخدير الدكتور وليد مختار.

وذكرت أن الأم حالتها الصحية مستقرة حتى الآن بعد الولادة القيصرية، وأن الأسرة لم تستقر على اسم المولود.

كانت إحدى المصابات بفيروس كورونا المستجد وضعت مولودها، الأحد، داخل غرفة عمليات المستشفى وإجراء العملية القيصرية من خلال فريق طبي متخصص وذلك للمرة الثانية في يومين.

Advertisements

مستشفى عزل العجمى بالإسكندرية

مستشفى عزل العجمى بالإسكندرية

مستشفى عزل العجمى بالإسكندرية

مستشفى عزل العجمى بالإسكندرية