شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة ليلية لمحافظ الشرقية: غلق وتشميع ٤ محال تجارية وملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية رئيس مركز الزقازيق، الأحد، بغلق وتشميع 4 محال تجارية وملعب نجيل صناعي مخالفين لقرارات الحظر، مشددا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة والتي قام بها في ساعة متأخرة من مساء أمس لقري مركز الزقازيق، للوقوف على مدى إلتزام أصحاب المحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق بدءاً من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي، والتأكد من إلتزام المواطنين بحظر التجوال من الساعه التاسعة مساء، وذلك تنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة للحد من التجمعات ولمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بزيارة مفاجئة لقرية أبوالأخضر، التابعة لرئاسة مركز الزقازيق، وخلال مروره بشوارع القرية تلاحظ له عدم إلتزام أصحاب محال لتجارة الموتوسيكلات وأجهزة المحمول بمواعيد الغلق المحددة، ليأمر المحافظ رئيس المركز بتشميعهما وغلقهما فورا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه، مؤكدا على ضروره تطبيق القانون بقوه وحسم على المخالفين.

ثم إنتقل محافظ الشرقية لقرية الشبانات وتلاحظ له تجمع عدد من المواطنين أمام محل لبيع المواد الغذائية بسعر الجملة، وعلي الفور أصدر المحافظ تعليماته لرئيس المركز بمراجعة رخصه المحل، وكذلك التأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة به ومدي مطابقتها للإشتراطات الصحية والبيئية حفاظاً على صحه وسلامه المواطنين.

وطالب المحافظ المواطنين بالإلتزام بمواعيد حظر التجوال وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، للحد من التجمعات وإتباع إرشادات وزارة الصحه والسكان وتفعيل الإجراءات الإحترازيه لمواجهه فيروس كورونا المستجد والتغلب عليه.

كما توجه المحافظ لقرية بني عامر بمركز الزقازيق لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال وحظر تجوال المواطنين طبقا للمواعيد المحددة، وخلال تفقده لشوارع القرية، تمكن المحافظ من ضبط محل لبيع الموتوسيكلات يقوم صاحبه بممارسة نشاطه التجاري مخالفا بذلك قرار الغلق، ليأمر المحافظ رئيس المركز بتشميع المحل وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وتوقيع الغرامات المفروضة طبقا للقانون.

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اختتم المحافظ جولته بزيارة تفقدية لقريه هرية رزنة التابعة لرئاسة مركز الزقازيق، ليأمر رئيس المركز بغلق وتشميع ملعب نجيل صناعي تقام فيه مباراة لكرة القدم، بالمخالفة لقرار الغلق الصادر للحد من التجمعاتـ وذلك خلال تفقده لشوارع القرية، مؤكدا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحظر إقامة الدورات الرمضانية في ملاعب النجيل الصناعي المنتشرة بالقرى وتنفيذ قرارات الغلق الصادره لها حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

جولة ليلية للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

جولة ليلية للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

جولة ليلية للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية