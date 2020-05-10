شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 20 في تصادم سيارتين بالدائري الإقليمي بالمنوفية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 3 عمال مصرعهم وأصيب 20 آخرون من عمالة اليومية إثر انقلاب سيارة نصف نقل كانت تقلهم إلى أحد المزارع عقب تصادمها بأخرى على الطريق الإقليمي تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفيات أشمون العام وشبين الكوم التعليمي.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية إخطارا بانقلاب سيارة تقل عمال باليومية ووجود متوفيين ومصابين، وعلى الفور أمر برفع آثار الحادث وضبط الجناة.

وبالمعاينة تبين انقلاب سيارة تقل عمال يومية نتج عنها مصرع 3 أشخاص هم آية صلاح عبدالدايم «18 سنة»، ورضا يوسف محمد «50 سنة»، وريهام محَمد فتحي دنيا «17 سنة» وإصابة 20 تم نقل المصابين إلى المستشفى والجثث إلى مشرحة مستشفى أشمون العام ليتمكن ذويهم من التعرف عليهم وتنوعت الإصابات بين سجحات وكسور وكدمات.

وأكد الدكتور نصيف الحفناوي وكيل صحة المنوفية، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات شبين الكوم التعليمى. والجثث إلى مشرحة مستشفى أشمون العام، وأن المصابين حالتهم مستقرة ويتم تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم.

حادث تصادم سيارتين وانقلاب إحداهما من أعلى الطريق الإقليمى

حادث تصادم سيارتين وانقلاب إحداهما من أعلى الطريق الإقليمى

حادث تصادم سيارتين وانقلاب إحداهما من أعلى الطريق الإقليمى