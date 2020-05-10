شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل الرحلة الـ6 للمصريين العائدين من واشنطن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي، جنوب البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، رحلة الطيران السادسة التي يتم تنظيمها من مطار واشنطن منذ بدات أزمة انتشار فيروس كورونا لنقل عدداً من المصريين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية،والذي بلغ عددهم ٢٩٨ راكباً مصرياً، وذلك حسب جدول التشغيل المعلن بالمطار لاستقبال المصريين العائدين من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه سيتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم، وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسى علم، وذلك للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يومياً صباحا ومساءا، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يومياً وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا.

وأكد أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إنه تم تخصيص أتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين إلى فندق الحجر الصحي، عقب وصولهم منعا للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر اقامتهم بفنادق الحجر، وذلك بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر الأمنية.

مطار مرسي علم يستقبل الرحلة السادسة للمصريين العائدين من واشنطن

مطار مرسي علم يستقبل الرحلة السادسة للمصريين العائدين من واشنطن

مطار مرسي علم يستقبل رحلات من ٣٢ دولة

مطار مرسي علم يستقبل الرحلة السادسة للمصريين العائدين من واشنطن

مطار مرسي علم يستقبل الرحلة السادسة للمصريين العائدين من واشنطن