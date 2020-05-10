شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس شمال سيناء تواصل تسلم الأبحاث الورقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت مدارس شمال سيناء تسلم الأبحاث الورقية من طلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة، عن طريق اللجان التي شكلتها كل مدرسة لتسلم الأبحاث ورقيًا وإعطاء الطالب إيصال يفيد تسلم البحث.

بدوره، شدد عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات..مؤكدًا خلال جولة تفقدية على عدد من المدارس لمتابعة عملية تسلم الأبحاث من الطلبة في عدد من المدارس، على قيام المدارس بتسلم الأبحاث ورقيًا من الطلبة الذين تعذر عليهم رفعها على المنصة، وذلك وفقًا للجدول المعد مسبقًا.

وناشد وكيل الوزارة أولياء الأمور بالالتزام بقواعد إجراءات مواجهة فيروس كورونا أثناء تسليم الأبحاث الورقية بالمدارس لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة الطلبة والعاملين بالمدارس.

أعلن وكيل الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات التعليمية، لمتابعة تسلم الأبحاث وحل أي مشكلات طارئة..مؤكدًا على أن الغرفة لم تتلق أي شكاوي خلال اليوم الأول من تسلم الأبحاث.