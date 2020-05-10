شكرا لقرائتكم خبر عن الحاجة نجفة ورفيقتها تركية تودعان «عزل قها».. قصة مسنتان تعافيتا من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودعت مستشفى الحجر الصحي بقها حالتين لمسنتين 84 عاما و58 عاما، تعافيتا من الإصابة بفيروس كورونا، حيث مرتا بظروف صعبة داخل المستشفى حتى كتب لهما الشفاء، وودع الفريق الطبي والتمريض المتعافيتان بالزغاريد والتقاط الصور السيلفي.

وقالت الدكتورة سعاد حتاتة، نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع، إن المستشفى شهدت في الساعات الأخيرة تعافي وخروج 11 حالة من المصابين بالفيروس بينهم طبيبان وحالتي الحاجة تركية كامل، ٨٤ عاما، والحاجة نجفة، ٥٨ عاما، واللتين كانتا لهما ظروف خاصة بسبب إصابتهما بأمراض مزمنة، حيث جرى حجزهما بالمستشفى وحالتهما كانت غير مستقرة، وتم تحويلهما للعناية المركزة بالمستشفى مع المتابعة الدقيقة حتى كلل الله مجهود الفرق الطبية بتمام شفائهم.

وأضافت أن الدفعة الأخيرة من المتعافين ضمت أيضا الأطباء الأبطال محمد فريد وأحمد السيد، مشيرة إلى أنه مع شفاء وخروج كل بطل يزداد عزمنا على استمرار المسيرة والصمود حتى تجاوز تلك الجائحة.

وأوضحت «حتاتة»، أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 152 حالة، مشيرة إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأرجعت ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء .

وأكدت «حتاتة»، أن المستشفى لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيره أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى، والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوفرة.

مستشفي الحجر الصحى فى قها

مستشفي الحجر الصحى فى قها

مستشفي الحجر الصحى فى قها

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