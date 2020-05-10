شكرا لقرائتكم خبر عن موقع عالمي: مصر بقائمة الدول العشر الأولى في عدد الأبحاث المقدمة عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت مصر المركز التاسع بقائمة البلدان المشاركة في البحوث الطبية لفيروس كورونا ، بعدد دراسات بلغ 21 بحثا، لتصبح بذلك الدولة العربية والأفريقية الوحيدة ضمن القائمة، وفقا لما نشره موقع finbold.





وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول يليها بعدد أبحاث 209 بحثا، ثم فرنسا بعدد 174 بحثا، الصين بعدد 74 بحثا، ثم إيطاليا بعدد 59 ، فإسبانيا بعدد 52 بحثا، ألمانيا 36 بحثا، بريطانيا 31 بحثا، كندا 29 بحثا، ثم مصر بعدد 21 بحثا، الدنمارك بعدد 19 بحثا.





وبحسب الموقع، قدمت العديد من الجامعات المصرية تلك الأبحاث التي أظهرت تصدر جامعة عين شمس الجامعات المصرية في عدد الأبحاث المقدمة عن الفيروس التاجي بـ 8 أبحاث، يليها جامعة طنطا بعدد 5 أبحاث، وتساوت جامعة القاهرة وأسيوط في عدد الأبحاث المقدمة بعدد 3 أبحاث، وكانت القائمة كالتالي.

- جامعة عين شمس 8

- جامعة طنطا 5

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- جامعة القاهرة 3

- جامعة أسيوط 3

- جامعة كفر الشيخ 1

- جامعة دمنهور 1

- الباحث محمود طنطاوي

- الباحث محمد صدقى.





وجاءت بلجيكا في المركز الحادي عشر بعدد 18بحثا، يليها سويسرا والبرازيل وهولندا والمكسيك وإيران والنمسا ثم تركيا وهونج كونج وإسرائيل والهند وسنغافورة وكولومبيا والنرويج والسويد ثم استراليا وباكستان واليونانوكوريا الجنوبية ورومانيا والبرتغال وأيرلندا واليابان، وتايوان.



