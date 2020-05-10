شكرا لقرائتكم خبر عن دليل الطالب لتسليم مشاريع البحث إلكترونيا على "ادمودو".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى ضوابط وخطوات تسليم مشاريع الأبحاث لطلاب النقل إلكترونيا على منصة ادمودو. التسليم يتم عبر منصة "ادمودو" من 9 مايو إلى 16 مايو 2020 احفظ ملف المشروع في صيغة PDF قم بتسمية الملف بالرقم التعريفي للطالب ثم الصف الدراسي مثال (43434780G8) البحث المشترك لأكثر من طالب يتم تسميته بالرقم التعريفي للطالب المرسل فقط والصف الدراسي ادخل على الفصل الدراسى Advertisements ثم أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020" اضغط على نافذة رفع المشروع ارفع ملف الـPDF، في حالة تعدد المشاركين ببحث واحد اكتب الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل) اضغط على زر "التسليم النهائي"





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دليل الطالب لتسليم مشاريع البحث إلكترونيا على "ادمودو".. إنفوجراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.