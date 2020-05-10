شكرا لقرائتكم خبر عن بداية موجة حارة غدا.. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة لنهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض البلاد، بداية من غد الإثنين لموجة حارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية، حيث تشهد البلاد ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع، وسط توقعات لهيئة الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة، بنهاية الأسبوع لـ 38 درجة بالقاهرة و40 و41 درجة جنوبا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة بقيم تصل 3 درجات ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا ، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد الوجه البحرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا ، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، بينما يشهد شمال الصعيد طقس حار نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين بالقاهرة الكبرى العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، والوجه البحرى العظمى 31 درجة والصغرى 31 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة ، وشمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة ، وجنوب الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة