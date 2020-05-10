شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل اليوم بـ6 مكاتب توثيق شهر عقارى داخل مقرات البريد فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الأحد العمل في 6 مكاتب توثيق شهر عقارى داخل مقرات البريد على مستوى 5 محافظات، وفق ما أعلنت وزارة العدل، من أجل تخفيف حدة الزحام، وتوسيع نطاق الخدمة تيسيرا على المواطنين.

ويأتى عمل هذه المكاتب كما أعلنت الوزارة فى إطار خطتها في التوسع الجغرافي والتطوير لمكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، لتقديم خدمات ميسرة للمواطنين، وهذه المكاتب هى:

1- مكتب توثيق بريد المنيا فى محافظة المنيا.

2- مكتب توثيق بريد نجع حمادى في محافظة قنا.

3- مكتب توثيق بريد قنا في محافظة قنا.

4- مكتب توثيق بريد طنطا في محافظة الغربية.

5- مكتب توثيق بريد كفر الشيخ في محافظة كفر الشيخ.

6- مكتب توثيق بريد المهندسين في محافظة الجيزة.

كما أكدت الوزارة، أنه جار التنسيق مع أجهزة الدولة لتوفير مقار إضافية خاصة في الأماكن التي تشهد زحاما من المواطنين لتخفيف حدته تباعا.

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وبدأت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، على مستوى الجمهورية، منذ أسبوع ، تقديم 8 خدمات للجمهور المتعامل مع تلك المكاتب، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير العدل باستثناء عددا من خدمات التوثيق بالشهر العقاري من تعليق العمل في إطار الوقاية من كورونا.

وتطبق مكاتب الشهر العقارى عددا من الإجراءات والتدابير الاحترازية تم تعميمها للوقاية من فيروس كورونا، وهى بناء على تعليمات مجلس الوزراء ووزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق :

1- لن يتم عمل أى إجراء لأى من الجمهور دون توافر قلم خاص به للتوقيع

2- ارتداء كمامة طبية.

3- يتم عمل الإجراء المطلوب لصاحب الشأن فقط ويمنع اصطحاب أشخاص ليس لهم صفة فى الإجراء المطلوب.

4 - يمنع منعا باتا التجمع داخل الحجرة المخصصة لعمل الإجراء أو الانتظار بجوار الموثق لحين إنهاء الإجراء.

5 - على صاحب الشأن الانتظار بالخارج، وأن يلتزم بالدور المخصص له.

6- مراعاة وجود مسافة مترين بينه وبين الموثق وباقى الجمهور.

وكل من يخالف التعليمات يعرض نفسه لإلغاء طلبه