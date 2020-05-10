شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون تقليص أيام الدراسة فى العام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع آراء قرائه حول تقليص أيام الدراسة فى العام الدراسى المقبل والاعتماد فى المقابل على التعليم عن بعد فى سؤال بعنوان: هل تؤيد تقليص أيام الدراسة فى العام الدراسى المقبل والاعتماد على التعليم عن بعد ؟ وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة :67 % أجابوا بنعم معلنين تأييدهم لتقليص عدد أيام الدراسة فى العام الدراسى المقبل والاكتفاء بالتعليم عن بعد.

فى حين أجاب 33% فقط من المشاركين فى بالاستطلاع بـ" لا" معلنين رفضهم للأمر.

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وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكد إن هناك عددا من المقترحات التى تتم دراستها خلال العام الدراسى الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد، أبرزها أن يكون الأسبوع الدراسى لمدة يومين فقط، مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساءً، فضلا عن الاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقى أيام الأسبوع.

وأوضح شوقى أن هذا النظام سيصعب تطبيقه على المرحلة الابتدائية، خاصة أن هذه الفئة العمرية تحتاج إلى تواصل مباشر بين الطالب والمُعلم، في حين أن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سيكون أكثر سهولة، لافتا إلى أنه قبل تطبيقه سيتم تسليم جهاز تابلت للطلبة به كل المنهج وكذلك آلية التواصل الإلكترونى مع المُعلم، وكذلك شرح المواد مصحوبا بالفيديو.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هذا الجهاز سيتم تسليمه فقط بداية من مرحلة رابعة ابتدائى وبالتالي سيتم توفير تكاليف طباعة الكتب المدرسية، قائلا: "قبل هذا السن يجب أن يتم التعلم بالورقة والقلم سواء على مستوى الكتابة أو الحساب، وهذا أمر مهم من الناحية التعليمية"، مضيفا: "من كي جي لثالثة ابتدائى مش هيكون فيه تكنولوجيا ولازم الطلاب يحسبوا ويكتبوا بأيديهم لأسباب تعليمية"، موضحا أن هذا العام سيشهد آخر تطبيق لمنظومة التعليم القديم، وأن نظام التعليم الإلكترونى سيقضي على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية.