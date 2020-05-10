شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: لم نعلن عن روابط جديدة للتسجيل لإعادة العالقين ولا رسوم للمسجلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بجميع المصريين بالخارج، أنها لم تعلن عن أي رابط تسجيل للراغبين في العودة لمصر سوى الذي أعلنته منذ بداية اندلاع أزمة كورونا على الرابط التالي: https://forms.gle/j4E6xNSPBdpWsdZS6

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أنه لا يتم تحصيل أية رسوم خاصة بنموذج التسجيل ولا يتم التعامل إلا من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة فقط.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قالت إنه مع ظهور أزمة تفشي فيروس كورونا، بدأت العديد من الطلبات تتوافد على وزارة الهجرة من المصريين في الخارج تتطالب بالعودة إلى أرض الوطن، وقالت:"استجابة لهذه الطلبات، شكلت غرفة عمليات لمتابعة ورصد كافة هذه الطلبات والاستفسارات، وإطلاعى بها على مدار الساعة، لتقديم تقرير بها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء".

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