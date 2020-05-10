شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: لم نعلن عن روابط جديدة للتسجيل لإعادة العالقين ولا رسوم للمسجلين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بجميع المصريين بالخارج، أنها لم تعلن عن أي رابط تسجيل للراغبين في العودة لمصر سوى الذي أعلنته منذ بداية اندلاع أزمة كورونا على الرابط التالي: https://forms.gle/j4E6xNSPBdpWsdZS6
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أنه لا يتم تحصيل أية رسوم خاصة بنموذج التسجيل ولا يتم التعامل إلا من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة فقط.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قالت إنه مع ظهور أزمة تفشي فيروس كورونا، بدأت العديد من الطلبات تتوافد على وزارة الهجرة من المصريين في الخارج تتطالب بالعودة إلى أرض الوطن، وقالت:"استجابة لهذه الطلبات، شكلت غرفة عمليات لمتابعة ورصد كافة هذه الطلبات والاستفسارات، وإطلاعى بها على مدار الساعة، لتقديم تقرير بها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء".
وأوضحت الوزيرة أن دولة رئيس مجلس الوزراء، بناء على التقارير التي وردت إليه، قرر تشكيل لجنة بعضوية وزارات الصحة والطيران والتضامن والتعليم العالي والهجرة والخارجية تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، للتباحث حول أفضل السبل لإعادة المصريين فى الخارج، مشيرة إلى أن كافة الطلبات التى رصدتها غرقة عمليات الوزارة تم استعراضها أمام اللجنة التي قررت في بداية الأزمة تسيير طائرات لإعادة العالقين في الخارج، والعالق هو المواطن الذي سافر للخارج بغرض الزيارة أو تلاقى العلاج أو لحضور مؤتمر ثقافي أوعلمى.
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