شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يناقش أهم المشروعات وتطورات الخطة الاستثمارية على طاولة الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة لمناقشة أهم المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها وما تم تنفيذه فى الخطة الاستثمارية.

ووجه عبد العاطى بضرورة المتابعة اليومية من قِبل قيادات الوزارة لموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية وإعادة ترتيب أولويات الاستثمارات و توزيعها بين قطاعات الوزارة المختلفة طبقا والمستجدات ومعدلات التنفيذ في الفترة للمستجدات خلال الفترة لقادمة وذلك بما يعظم العائد من هذه الاستثمارات.

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وأوضحت وزارة الرى أن المستهدف تنفيذه خلال العام المالى 2020 -2021 إنشاء 187 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الامطار(سدود – حواجز – بحيرات صناعية) , وإنشاء وإحلال وتجديد 500 منشأ صناعي (قناطر – أفمام – حجوزات – سحارات – كباري - محطات) , وتأهيل وتبطين وتطوير 1000 كم من المجاري المائية وايضا تطوير 170مأخذ ومسقى وإنشاء وإحلال ورفع كفاءة 48 محطة رفع وإنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى لمساحة 60 ألف فدان وحماية شواطئ بطول 15كم، وإنشاء وإحلال وتجديد 50 بئر بالإضافة إلى تجهيز وتشغيل 120 بئر للعمل بخلايا الطاقة الشمسية والكهربية وذلك بتكلفة تقديرية حوالى 15 مليار جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الأعمال سواء الجارية التنفيذ أو المستهدفة تهدف الى الوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، وكذلك تيسير الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل والحفاظ على تلك الموارد وتحسين نوعيتها.