شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان مرورية على مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن هناك لجانا مكثفة وتشديد الإجراءات الاحترازية ضد العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تكثيف المرور والرقابة على كل أنشطة ومشروعات ومزارع الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مضيفًا فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذه الإجراءات المستمرة للتأكد من اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا واستمرار عجلة الإنتاج.

كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر توجيهاته لكل العاملين بالقطاع، باستمرار عجلة الإنتاج، مع تكثيف وتشديد الإجراءات الاحترازية ضد العدوى بفيروس كورونا المستجد، والذى يتابعها وزير الزراعة بنفسه على مدار الساعة، وذلك من خلال تكثيف المرور والرقابة على كل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، للتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "سليمان"، أنه يتم تكثيف الدور التوعوى والإرشادى، للعاملين بتلك الأنشطة، والتأكد من اتباع كل معايير الأمن والأمان الحيوى، كما تم منع التعامل المباشر مع المواطنين قدر المستطاع، من خلال تفعيل الرقمنة والتفاعل الإلكترونى بين المواطنين والقطاع، عبر وسائل التواصل الإلكترونى (الهاتف، الفاكس، البريد الإلكترونى، والواتساب) لسرعة تلبية الخدمات المقدمة من القطاع، واستمرار عجلة الإنتاج.

وأكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، توافر جميع المواد الغذائية البروتينية بكميات تغطى الاحتياجات، مطالبًا جموع المواطنين بعدم التكالب والتزاحم على منافذ البيع، وعدم تخزين السلع، حتى لا يستغل ذلك القلة من ضعاف النفوس استغلالا سيئًا، موضحًا أننا نعمل على قدم وساق فى سيمفونية عمل وتنسيق متكامله، بين كل القطاعات المسئولة عن توفير البروتين الحيوانى بشكل أمن وصحى، وأن هناك دعما كبيرا للقطاع من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

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وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن جميع العاملين بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بوزارة الزراعة، أكد بقناعتهم التامة بأنهم جنود فى الجيش الأخضر، مسئولين عن توفير الكميات اللازمة من الغذاء الأمن للمواطنين، مهما كانت الظروف.