شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الآثار تتابع الأعمال الإنشائية والمعمارية فى متحف كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية مستجدات أعمال إنشاء متحف كفر الشيخ وذلك بمصاحبة أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للانتهاء من مختلف مشروعاتها المقرر افتتاحها قريبا بعد انقضاء أزمة فيروس كورنا.

بدأت الزيارة بالمرور على الموقع العام المحيط بالمتحف ومتابعة تنفيذ الأعمال من رفع كفاءة الشوارع المحيطة وإظهار المدخل الرئيسي للمتحف، بالاضافة إلى أعمال تنسيق الموقع داخل المتحف ومراجعة تقدم الأعمال ومتابعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والمعمارية به تمهيدا لافتتاحه قريبا.

ووجه العميد مهندس هشام سمير ، إلى ضرورة إنهاء الأعمال بشكل أسرع مع الحفاظ على ضمان الجودة وكذلك الانتهاء من أعمال الإضاءة واللمسات الأخيرة للتشطيبات الداخلية على الوجه المطلوب وفي الأوقات المحددة، كما أكد على ضرورة الإنتهاء من التجارب علي نظام الإنذار ضد الحرائق.

ومن جانبه أشار أحمد عبيد الى ضرورة الانتهاء من أعمال تجهيز وفرش القاعات، مقدما بعض الأفكار الخاصة باستخدامات الفراغات لتلائم وتتماشي مع القيمه الجمالية وأهمية المتحف على المستوى الأقليمي.

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وأكد د. مؤمن عثمان، على وضع مسار للزيارة يناسب أعمال العرض المتحفي وسيناريو العرض للقطع الأثرية وطرق تثبيتها.

كما التقى الوفد بمحافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين حيث تم مناقشة خطة سير العمل بالمشروع، كما اشار بوضع مقترحات لاستغلال بعض المناطق من خلال التعاون بين جهاز التنسيق الحضاري وكلية التربية النوعية.

وتستمر الوزارة فى متابعة مشروعاتها القومية حيث استقبل المتحف المصرى الكبير 42 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية، وذلك بعد استخراجها من الحفرة الخاصة بها بالقرب من هرم الملك خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية، حيث خضعت لأعمال الترميم بالمعمل الأثري الموجود بالموقع.

تأتي عملية النقل في إطار المشروع المصري الياباني المشترك بين وزارة السياحة والآثار وجامعة هيجاشي اليابانية، لاستخراج وترميم وإعادة تركيب مركب الملك خوفو الثانية بدعم من هيئة التعاون الدولي الياباني.