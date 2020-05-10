شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة وإجابات امتحان الرياضيات للصف الثانى على جروبات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت جروبات طلاب الثانوى العام على الفيس بوك، أجزاء من أسئلة امتحان ماد الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، لطلاب الصف الثانى الثانوى الذى انطلق صباح اليوم على التابلت من المنازل إلكترونيا.

وقالت مصادر مسئولة، إن غرفة العمليات تتابع ما تم تداولة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسبب فى تصوير الأسئلة بعد التأكد من صحتها ومطابقتها للامتحان الأساسى .

وكان الطلاب تمكنوا صباح اليوم من الدخول على منصة الامتحان من خلال الرابط التالى

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ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الاختبار علي مجموعتين، في المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) و المجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا، حيث تستهدف الوزارة قرابة 573 ألف طالب وطالبة فى الصف الأول الثانوى فى الامتحان الإلكترونية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه منذ بدء امتحانات نهاية الترم الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، تم رصد قيام بعض الطلاب بالغش من خلال الواتس وصفحات الفيس وأيضا تصوير أسئلة الامتحان الإلكترونى ورفعها على صفحات الغش، حيث أكدت الوزارة أن جميع الحالات سيتم معاقبتها وفقا للقانون.

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك فى الغش الجماعي سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم علي التليجرام كما أننا معكم علي الفيس والواتس".