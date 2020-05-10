شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: لا ملجأ لنا فى الشدائد إلا إلى الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الله تعالى أكرم أمة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) من أجله (صلى الله عليه وسلم ) ، فقال سبحانه: "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" ، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) :" أنزل الله تعالى أمانين لأمتي (الأمان الأول) : " وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ " إكرامًا له (صلى الله عليه وسلم) ، و(الأمان الثاني) : "وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" .

وأضاف جمعة، خلال برنامج "في رحاب القرآن الكريم" بعنوان :"الأحداث الكونية في القرآن الكريم": "لما نزل قوله سبحانه :"قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ" ، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم ): "سألتُ ربي ثلاثًا ، فأعطاني اثنتينِ ، ومنعني واحدةً ؛ سألتُ ربي أنْ لا يُهْلِكَ أمتي بالسَّنةِ ، فأعطانيها ، وسألتُهُ أن لَّا يُهْلِكَ أمتي بالغرَقِ ، فأعطانِيها ، وسألْتُهُ أن لَّا يَجْعَلَ بأسَهم بينَهم ، فمنَعَنِيها" ، ويقول سبحانه:" وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ" ، ولما طلب الكفار والمشركون من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يأتيهم بآية كونية ، فقالوا : "لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ، أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ، أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ، أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ " فلما رقى الله تعالى به في رحلة الإسراء والمعراج ، قالوا :" وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا" ، طلبوا أن يفجر لهم الأنهار في الصحراء ، أو ينزل عليهم كتابًا من السماء ، "قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا"، قال رب العزة لنبينا (صلى الله عليه وسلم ) : "وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ" فأُهلكوا ، ولو أنا أرسلنا لهم آية كونية فكذبوا بها أهلكناهم، ولكن إكرامًا لك نمهلهم ونجتبي منهم ، " وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا" ، فكان عاقبتهم الإهلاك، " وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا"، إنذارًا وتنبيهًا .

كما بين جمعة أن الله تعالى هو الملجأ والملاذ في كل كرب وشدة ، يقول سبحانه :"قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ " ، من كل محنة وشدة ، " تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ" ، ويقول سبحانه : " هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ" في السفن ، " وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ" هادئة مستقرة ، والبحر مستقر ، "وَفَرِحُوا بِهَا " بالأجواء وبالهدوء ، وما بين طرفة عين وانتباهتها ، "جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ " ، هذه المرة ،" لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينََ ، فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ "، كعادة الإنسان ، قال تعالى: "وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا"، على حالته فإذا كان على جنبه فلا ينتظر القعود، وإذا كان قاعدًا فلا ينتظر الوقوف ،" فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ" ، الذي كان به ، " مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ".

واستطرد جمعة:"ويقول سبحانه : "وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا" ، فالله الذي نجاكم من الشدائد قادر عليكم، لا يعجزه أن تكونوا في أي مكان ، فالذي نجاكم من البحر قادر عليكم في البر ، "أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ " فإذا نجاكم من البحر أفتعجزونه في البر؟ (حاشا لله) ، " أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ، أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى" .

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واختتم وزير الأوقاف: "فبعض الذين يعملون على السفينة طيلة حياتهم ، إذا شعروا بالخطر لجأوا إلى الله تعالى ، فإذا زال الخطر عنهم أعرضوا ونسوا ، " فيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا" ، بعض الناس قد يتكل على أسباب العلم وينسى الله تعالى الذي أمرُهُ إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون ، فيذكِّرنا الحق تبارك وتعالى بقوله: "إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا" ، ظنوا بالعلم البشري أنهم قادرون عليها ، " أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" ، وقال تعالى: "أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ، أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ، أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ" ، ويقول الشاعر :

يا راقـدَ الليل مسـرورًا بأولـه

إن الحوادثَ قد يطرقْنَ أسحارا.

ويقول تعالى :"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ" .