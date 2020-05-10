شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى نفسك من الموجة الحارة القادمة ..الدكتور هانى الناظر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور هانى الناظر رئيس مركز البحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية، أن خرائط الطقس العالمية تشير إلى أنه من المتوقع ان تتعرض مصر اعتبارا من غد الاثنين وتدريجيا لموجة حارة شديدة تبدأ بدرجة حرارة مئوية حوالي 34 درجة لتصل حوالي 40 في بعض الايام.

وقدم رئيس مركز البحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية، للمواطنين عدد من النصائح للتعامل مع الموجة الحارة التي تضرب البلاد، كما يلى :

1 -يفضل عدم الخروج من المنزل للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

2 - اثناء الخروج نهارا يجب ارتداء الملابس القطنية البيضاء او ذات الألوان الفاتحة

3 - الحرص علي عدم الوقوف في شمس الظهيرة فترات طويلة

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4 - ضرورة استخدام الشمسية او كاب علي الرأس عند الأضطرار للوقوف في الشمس

5 - استعمال كريمات الوقاية من الشمس لأصحاب البشرة الحساسة والبيضاء

6 - ضرورة الاستحمام اليومي مع استعمال مياه الحنفية العادية وليست الدافئة ويفضل استخدام صابونة الجلسرين

7 -الإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور والمشروبات الباردة مع الحرص علي تناول السلاطات الخضراء علي الإفطار والبعد عن اكل المخللات

8 - البعد عن تناول الحلويات الشرقية والاعتماد علي اكل الكانتالوب والبطيخ والحرص علي تناول الخيار مع الزبادي في السحور