شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصرف: إزالة 62 مخالفة على المصارف الزراعية الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الرى بأن الهيئة قامت خلال الأسبوع الماضى بتنفيذ العديد من الإزالات فى نطاق الوجهين البحرى والقبلي بلغت (62 ) مخالفة على المصارف الزراعية موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية .

وشملت الحملات تنفيذ (40 ) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظة الشرقية ، و(5) إزالات بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية إلى جانب تنفيذ (17) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط، و تنوعت مابين مبانى خرسانية ومبانى بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وزراعة الجسور وردم وقطع الجسور وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.

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الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أكدت على إستمرارها ببذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي كافة التعديات على شبكة الترع والمصارف.

وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.