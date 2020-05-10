شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف شمال سيناء» تبدأ صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت إدارة البر بمديرية أوقاف شمال سيناء في صرف مبلغ 500 جنيه لـ500 فرد من العمالة غير منتظمة وعمال اليومية بمختلف مراكز المحافظة والتي أضيرت من إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، أن وزارة الأوقاف خصصت مبلغ 250 ألف جنيه من باب البر للعمالة الغير منتظمة وعمال اليومية بشمال سيناء.
وأضاف المحافظ، أنه يجري حاليًا صرف مبلغ 21 ألف و500 جنيهًا لعدد 43 فردًا من العمالة الغير منتظمة وعمال اليومية بمركز ومدينة رفح، حيث تقوم إدارة البر باستخراج فيزا كارد لكل مستحق للصرف من مكاتب البريد أو البنوك.
يذكر أن وزارة الأوقاف خصصت مبلغ 50 مليون جنيه لصالح المتضررين من أزمة فيروس كورونا، ولاسيما العمالة الغير منتظمة وغيرهما من الأسر الأشد احتياجًا.
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