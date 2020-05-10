شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 4 حالات من «كورونا» بعزل المدينة الجامعية في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدير مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، إنه تم خروج 4 حالات تحولت نتيجة العينات الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية وتعافيهم.

وأكد مصدر داخل مديرية الصحة ببني سويف على خروج حالتين صباح السبت، وحالتين لمواطن من قرية أهوه وآخر ببندر بني سويف، اليوم الأحد، ليصل أعداد المتعافين بالمستشفى إلى 4 حالات، وبذلك ترتفع أعداد المتعافين من أبناء المحافظة بصفة عامة إلى 92 شخصا جميعهم تحولت نتائج العينات الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

من جانبه وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتور محمود حسين وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.

من جانبه هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، لتعافي 92 شخصا من أبناء المحافظة، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.

وأكد محافظ بني سويف على كافة أجهزة المحافظة، أن لا تدخر جهد وتبذل كل ما في وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسؤوليتها تجاه إدارة الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الملف أولوية.

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