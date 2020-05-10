شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فريق «عزل مدني البحيرة»: استقبال 12 حالة كورونا جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد صلاح العسكري، رئيس الفريق الطبي لمركز التعليم المدني بدمنهور، المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا، بأن المركز استقبل 12 حالة جديدة، محولين من مستشفى الصدر بدمنهور.

وأوضح «العسكري» بأن جميع الحالات الموجودة بالمركز مستقرة وبصحة جيدة، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة لمتابعة حالتهم الصحية بصفة مستمرة.

وأشار «العسكري» إلى ارتفاع عدد المصابين المحتجزين للعلاج بالمركز إلى 92 شخصًا من محافظات البحيرة والإسكندرية والمنوفية والغربية والقليوبية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا «كوفيد-19» ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ2002 متعافٍ.

وأضاف «مجاهد» أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

Advertisements

وتواصل وزارة الصحة والسكان، بحسب بيان لها، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

الطاقم الطبى بمركز التعليم المدنى فى دمنهور - صورة أرشيفية

الطاقم الطبى بمركز التعليم المدنى فى دمنهور - صورة أرشيفية

الطاقم الطبى بمركز التعليم المدنى فى دمنهور بالبحيرة - صورة أرشيفية

الطاقم الطبى بمركز التعليم المدنى فى دمنهور - صورة أرشيفية

الطاقم الطبى بمركز التعليم المدنى فى دمنهور - صورة أرشيفية

الطاقم الطبى بمركز التعليم المدنى فى دمنهور - صورة أرشيفية