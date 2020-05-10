شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: صرف 2.7 مليون جنيه لـ1555 مستحق للمعاش من 292 منفذًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، انتظام عمليات صرف التأمينات والمعاشات، حيث تم الانتهاء، أمس السبت، من صرف 2 مليون و716 ألف و875 جنيه لـ1555 مستحق.
وأوضح محافظ الغربية، أنه تم تخصيص 292 منفذًا للصرف، تشمل 241 مكتب بريد، و51 مدرسة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.
وأشار المحافظ، إلى استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنافذ بهدف منع الزحام والحد من التجمعات، حرصًا على سلامة المواطنين، في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال عملية الصرف.
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