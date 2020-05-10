شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 65 ألف طن قمح لصوامع الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس على عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعه بالغربية، عن توريد 64 ألف و852 طن و924 كيلو جرام من القمح حتي اليوم، من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بواقع1787 طن و25 كيلو لشركة المطاحن، 1446 طن و313 كيلو للشركة المصرية، والبنك 2430 طن و630 كيلو.

وأشار «عبدالجواد»، أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية إبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 84 ألف و150 فدان.

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

يذكرأنه قد تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

وأشار إلى أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظة الغربية، بعد التدقيق النهائي لقطاع الشؤون الاقتصاديه بوزارة الزراعة بلغت نحو130 ألفا و703 فدانا.

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