شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 72 محضر إتلاف أسفلت ورفع 55 طن قمامة في قطور بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مركز ومدينة قطور، برئاسة المحاسب أحمد المغاوري سليمان، حملة إزالة مكبرة، أسفرت عن رفع الإشغالات المتواجدة في شارع الجيش والسويقة وفض التجمعات الخاصة بالباعة الجائلين.

وقال رئيس المدينة، إنه تم تحرير 20 محضر إشغال للمخالفين، و46 محضر نظافة، إلى جانب 72 محضر إتلاف أسفلت، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأضاف أنه تم رفع 55 طن قمامة بقريتي ابشواي الملق ودماط، مؤكدًا استمرار حملات النظافة اليومية، والتنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم التجمع، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه تم رفع المخلفات التي نتجت عن إزالة الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.