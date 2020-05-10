شكرا لقرائتكم خبر عن «ارتطم بها لودر».. السيطرة على حريق شب في ماسورة غاز بقليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب إثر كسر ماسورة غاز رئيسية في شارع المقابر بدائرة قسم قليوب، بسبب ارتطام لودر جمع القمامة بالماسورة.

تلقي اللواء أحمد العشماوي، مدير الحماية المدنية في القليوبية، بلاغًا بنشوب حريق بسبب كسر ماسورة غاز رئيسية بشارع المقابر في دائرة قسم قليوب.

انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتبين من المعاينة الأولية للحريق أنه نشب إثر قيام لودر بحمل القمامة بجوار خط الغاز مما تسبب في كسره وإشعال النيران بماسورة الغاز الرئيسية وعلي الفور انتقل مسؤولي الغاز بقليوب وجاري إصلاح العطل وإزالة التلفيات جراء الحريق.

تحرر محضر بالواقعة تولت النيابة التحقيق.

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