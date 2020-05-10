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شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة تعليم المنيا يتابع تسليم الأبحاث الورقية في المدارس (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، تسليم الأبحاث الورقية الخاصة بطلاب الصفوف (الثالث الابتدائي ــ الأول الإعدادي ــ الأول الثانوي) لمن لم يتمكن من الامتحان إلكترونيًا، وذلك بزيارة لعدد من مدارس محافظة المنيا.
وشدد عزب على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر بالمدارس للوقاية من فيروس كورونا، وحماية للطلاب والعاملين بالمدارس، وكذلك الحفاظ على التباعد الجسدي وعدم الزحام تطبيقا للإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في الوقت الحالي.
وكانت مدارس المنيا قد استعدت لاستلام الأبحاث الورقية من طلاب المراحل التعليمية، والذين لم يرفعوا الأبحاث الخاصة بهم على المنصة.
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