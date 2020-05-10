شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تسيير رحلتين استثنائيتين لعودة المصريين العالقين بالكويت ولندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير وزارة الطيران المدني ، اليوم الأحد، رحلتين إلى كل من العاصمة الإنجليزية لندن وإلى دولة الكويت، وذلك لعودة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج .

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران سوف تسير رحلتين إلي الكويت ولندن ، حيث تعود رحلة الكويت إلي مطار القاهرة الدولي ، ورحلة لندن الي مطار مرسي علم ، ومن المقرر أن يتم نقل جميع القادمين من الخارج إلي اماكن الحجر الصحي المخصص لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا .

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كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .