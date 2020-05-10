شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: اليوم بدء سداد مقدمات حجز 2662 وحدة بمشروع "سكن مصر" بـ8 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يبدأ اليوم الأحد 10/5/2020، التسجيل إليكترونياً لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "سكن مصر"، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا).

وأضاف وزير الإسكان، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg).

وأشار الوزير إلى أنه بدأ يوم الأحد الماضي 3/5/2020، التسجيل إليكترونياً لحجز 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "دار مصر"، بـ5 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة).

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كان المهندس أحمد حسن، معاون رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، قد أكد انه من المقرر بدء تسليم أولي وحدات مشروع سكن مصر عقب عيد الفطر المبارك.

وأضاف المهندس أحمد حسن ، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن متوسط نسبة التنفيذ تخطت الـ93%؜ ، لافتا الي بدء تنفيذ اعمال رصف الطرق في منطقة الداون تاون التى تتضمن اكثر من 2000 وحدة سكنية.

وأوضح ان المواقع بدأت تشهد عودة لكافة المشروعات سواء سكنية أو مشروعات بنية تحتية، ومن المتوقع ان تعود المواقع بكامل طاقتها عقب عيد الفطر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المتعلقة بحماية العمال من الإصابة بفيروس كورونا .