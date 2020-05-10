شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الأحد، شبورة صباحا وطقسا غائما جزئيا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا غائما ولطيفا، والرياح معتدلة، كما توقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقسا مشمسا مائلا للحرارة وشبورة صباحا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقسا مائلا للحرارة مشمسا والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد، و على جنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجات، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.

وشهد أمس السبت، انخفاض فى درجات الحرارة ، حيث توقعت هيئة الأرصاد شبورة صباحا وطقس غائم جزئى معتدل على القاهرة والوجه البحرى، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس غائم وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح تنشط غربا.

كما شهد شمال الصعيد طقس مشمس مائل للحرارة وشبورة صباحا ، فيما شهد جنوب الصعيد طقس حار مشمس والرياح معتدلة تنشط أحيانا .