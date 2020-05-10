شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 فتيات وإصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى منذ قليل 4 فتيات وأصيب 10 آخرون فى حادث تصادم سيارة أجرة مع أخرى نقل على الطريق الإقليمى، بجوار كارتة الخطاطبة بالمنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن لقطاع السادات، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة نقل عمالة مع أخرى نقل على الطريق الإقليمى بجوار كارتة الخطاطبة، ونجم عن الحادث مصرع 4 أشخاص وأصيب 10 أشخاص آخرون بإصابات بالغة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكانت مديرية أمن المنوفية، قد شنت حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة ،والعقيد تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور،لتسيير السيولة المرورية والرائد أحمد الجنزورى رئيس وحدة مرور السادات.

وأسفرت الحملة عن تحرير563مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 9 دراجات نارية بدون لوحات معدنية ، وفحص 8سيارات خوفا من إحتوائهم على مواد متفجرة .

كما شنت مدير أمن المنوفية ، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى ، برئاسة اللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن ، والتى أسفرت عن فحص 7مزارع بدائرة مركز السادات، وفحص 27شخصا ، كما تم فحص 5شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم ، وفحص 6أشخاص ، وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية .

وأكد اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية ، على إستمرار الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بشتى شوارع ومدن المحافظة ، والطرق السريع بالمحافظة ، بالإضافة إلى ضبط المخالفين والسيارات المخالفة .

وأضاف مدير أمن المنوفية، أننا نقوم بعمل حملات يومية على الطرق السريعة لعمل تحاليل للسائقين بالتنسيق مع مديرية الصحة ، وفى حالة ضبط أى سائق يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم الغاء الرخصة وتحرير محضرا له وعرضه على النيابة .

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يأتى ذلك فى إطار تكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع بمحافظة المنوفية ، قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قرى ومدن المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة وتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين .