شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور للسيارة المحملة بـ45 طن بنزين بعد السيطرة على حريق محطة وقود العاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل موقع " الخليج 365" على أول صور لسيارة الوقود المحملة بـ 45 طن بنزين ، التى إشتعلت بها النيران فى ساعات مبكرة من صباح اليوم، الأحد، وكادت تسبب فى كارثة بالمجاورة 46 لولا العناية الإلهية وشجاعة السائق الذى أسرع بها فى الصحراء وفصلها عن الجزء الأمامي .

وكان مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، قد كشف تفاصيل واقعة الحريق الهائل الذى نشب بحافلة وقود، موضحا أن شجاعة قائد الحافلة ويدعي" طلعت م" مقيم كفر صقر، ساهمت فى إنقاذ المجاورة 46 من كارثة ، حيث أسرع السائق بسحب الجزء الأمامى من السيارة إلى خارج محطة الوقود على بعد 200 متر منها، بعد إندلاع الحريق بالحافلة المحملة بـ 45 طن ما يقرب من 38 ألف لتر، فيما لم تلتهم النيران فنطاس ملاصق للحلفة محمل بـ 17 ألف لتر، بعد فصل السائق الجزء الأمامى من الحافلة والتوجه به إلى الصحراء على بعد 200 متر من محطة الوقود ، وقفز قبل إصابته بسوء.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان ، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول ، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان ، منذ قليل من السيطرة على حريق نشبَّ بحاملة وقود محملة بـ 45 طن بنزين بجوار "بنزينة" بالمجاورة 46، بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان،وتم اخطار نيابة العاشر من رمضان،وتمكن ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات ، حيث تمكن قائد السيارة من القفز منها.

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تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بحاملة وقود بالقرب من الصحراء الملاصقة لمحطة وقود بالمجاورة 46، بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، وإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، قبل قليل، بـ 15 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على النيران وإخمادها،وجارى حاليا التبريد،ولم يم تحديد سبب اشتعال النيران حتى الأن وجارى إنتداب الأدلة الجنائية واخطار النيابة العامة ، وأرجعت مصادر أنه يرجح أن يكون سبب الحريق ناتج عن شحنات كهربائية أثناء تفريغ الوقود داخل المحطة.