شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أمنى مكثف بقرية شنشور بالمنوفية بعد فرض حظر التجوال الكامل عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت قوات الأمن بقرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية بشكل كثيف ، فى إطار تنفيذ قرار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بحظر التجوال الكامل بالقرية، وذلك عقب وجود عدد من الإصابات بفيروس الكورونا.

وشدد القرار على عدم التجوال بالقرية إلا للضرورة القصوى بما يقبله مأمورى الضبط القضائى، علاوة على غلق جميع المحلات بالقرية عدا " الصيدليات ومحلات البقالة والجزارة وبيع الطيور وبيع السلع الغذائية " .

كما شمل القرار منح جميع العاملين بالقرية إجازة من اليوم "القطاع العام والخاص"، ومنع خروجهم حتى نهاية الأسبوع الحالي، ومنع دخول أو خروج العمالة، إلا المرتبطين بالمحلات المسموح بفتحها فقط .

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فيما أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحصين 97 ألف و 745 رأس من الأبقار والاغنام والجاموس ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع ، منذ إنطلاق الحملة بنسبة تنفيذ 26 % من الأعداد المستهدفة بالحملة ، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية الأولي للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع علي مستوي مراكز ومدن وقري المحافظة والتى انطلقت يوم السبت الموافق 18 إبريل الماضي ، كما شدد علي ضرورة إتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا .

ومن جانبه أوضح مدير مديرية الطب البيطري ، بأنه يتم عمل زيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمي القلاعية ، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة بالمرض وتقليل الخسائر ، مشيراً بأنه يتم الفحص الظاهرى للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين وتشديد الإجراءات الرقابية علي الأسواق .

ووجه محافظ المنوفية المواطنين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمي القلاعية والحفاظ علي الثروة الحيوانية .