شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى إسنا للعزل الصحى تعلن خروج 3 حالات شفاء من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى إسنا التخصصي واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، أنه تم اليوم الأحد، خروج 3 حالات من المتعافين الذين اكتمل شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم الدعم الطبي والعلاج اللازم.

وأضافت مديرة مستشفى العزل الصحي بإسنا، أنه تم الخروج للمتعافين الثلاثة من المواطنين المصريين الذين كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف، ويذكر انه مستشفي اسنا التخصصي تعد من أكثر مستشفيات العزل الصحي مسجلة أكبر عدد خروج نهائي من بين مستشفيات الجمهورية خلال الفترة الماضية، لتتصدر أكبر مشهد إيجابي وتفاؤلي للمجتمع المصري خاصة والدولي عامة.

وتقدم المتعافين بتهنئة جنود الجيش الأبيض وجميع العاملين بالمستشفى علي تقديم الرعاية الكاملة والدعم النفسي للمرضى، حيث حرص الجميع علي التقاط الصور التذكارية وعمت الفرحة المستشفى بالأغاني الوطنية وتلاحم ابناء المجتمع الواحد علي تخطئ الصعب بفضل الله وكرمه.

وكان قد تم إجراء حالة ولادة قيصرية رابعة لسيدة مريضة بفيروس كورونا، حيث استقبلت مستشفى العزل الصحي باسنا الأمس الخميسس يده حامل مصابه بالكورونا، وهي في الشهر التاسع من الحمل وتمت الولاده القيصريه صباحا وأنجبت بنت وحاله الام والبنت مستقرة.

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وأضافت مديرة المستشفى ،فى بيان صحفي، أن تلك هى الولادة الرابعة لسيدة مريضة بفيروس كورونا إشراف طاقم العمل الطبي المشرف على الولادة الدكتور محمد عبد البارئ ابو عطاللهأ خصائي النسا والتوليد، والدكتور محمد جابر مدرس التخدير بجامعة جنوب الوادي،أوالدكتور حمد فتحي مدرس التخدير بجامعة جنوب الوادي،والدكتور محمود عبد النبي أخصائي الاطفال.

وشارك فى الولادة، تمريض عمليات أميرة ابراهيم،وسمر الطاهر، وتمريض حضانة اسماء النوبي،وإشراف تمريض رضا التوني، ومهندس الصيانة علاء الدين الأمير، ويذكر ان حالة الام وطفلتها بصحة جيدة وعافية.